Байден обвинил Республиканскую партию в угрозе привести США к дефолту

Президент США Джо Байден считает, что Республиканская партия, контролирующая Палату представителей Конгресса, может привести страну к дефолту. Об этом он написал в "Твиттере".

"Республиканцы в Палате представителей, которые хотят играть в политику с полной добросовестностью и кредитом доверия Соединённых Штатов, угрожают дефолтом по нашему долгу, пока не добьются своего", — уверен глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что сделает всё возможное, чтобы не позволить республиканской оппозиции лишить жителей Штатов здравоохранения ради экономии бюджетных средств.