Байден обвинил Республиканскую партию в угрозе привести США к дефолту
Президент США Джо Байден считает, что Республиканская партия, контролирующая Палату представителей Конгресса, может привести страну к дефолту. Об этом он написал в "Твиттере".
"Республиканцы в Палате представителей, которые хотят играть в политику с полной добросовестностью и кредитом доверия Соединённых Штатов, угрожают дефолтом по нашему долгу, пока не добьются своего", — уверен глава Белого дома.
Американский лидер отметил, что сделает всё возможное, чтобы не позволить республиканской оппозиции лишить жителей Штатов здравоохранения ради экономии бюджетных средств.
Ранее Лайф писал, что Бюджетное управление Конгресса США предупредило о возможном дефолте в июне-сентябре 2023-го. Это произойдёт, если лимиты госдолга не будут увеличены.
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