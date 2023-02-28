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28 февраля, 02:38

В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — сказано в прогностической карте на сайте учреждения.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение о гололедице действует до 21:00 2 марта, а ветер сохранится с 9 утра 1-го числа до 21:00 2 марта.

На Москву обрушится арктический циклон весной

На Москву обрушится арктический циклон весной

Ранее москвичам рассказали, когда в городе растает снег. Настоящая весна в столице ожидается не раньше середины марта, однако температура в самом начале месяца будет не такая низкая, как в конце февраля.

Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артур Лапсаков
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