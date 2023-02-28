В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение о гололедице действует до 21:00 2 марта, а ветер сохранится с 9 утра 1-го числа до 21:00 2 марта.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе растает снег. Настоящая весна в столице ожидается не раньше середины марта, однако температура в самом начале месяца будет не такая низкая, как в конце февраля.