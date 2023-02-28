МИД обвинил Запад в попытках препятствовать морским перевозкам российской нефти

Западные страны хотят препятствовать морским перевозкам российской нефти, воспользовавшись своим монопольным положением на рынке финансовых услуг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Западные страны пытаются воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых и страховых услуг, чтобы препятствовать морским перевозкам российской нефти. На данный момент значимых экономических последствий от введения условных ограничений нет", — приводит его слова ТАСС.

Панкин отметил, что в настоящее время проводится работа с основными импортёрами российской нефти в координации с Минэнерго РФ. Также замминистра уточнил, что энергетическое сотрудничество и торговля с дружественными странами продолжаются без политических оговорок с их стороны.