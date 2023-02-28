"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 05:23

МИД обвинил Запад в попытках препятствовать морским перевозкам российской нефти

Замглавы МИД Панкин: Запад стремится помешать морским перевозкам российской нефти

Западные страны хотят препятствовать морским перевозкам российской нефти, воспользовавшись своим монопольным положением на рынке финансовых услуг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Западные страны пытаются воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых и страховых услуг, чтобы препятствовать морским перевозкам российской нефти. На данный момент значимых экономических последствий от введения условных ограничений нет", — приводит его слова ТАСС.

Панкин отметил, что в настоящее время проводится работа с основными импортёрами российской нефти в координации с Минэнерго РФ. Также замминистра уточнил, что энергетическое сотрудничество и торговля с дружественными странами продолжаются без политических оговорок с их стороны.

СМИ узнали, как Россия обхитрила Запад с ценами на нефть

СМИ узнали, как Россия обхитрила Запад с ценами на нефть

Ранее Лайф писал, что доходы России от продажи топлива составляют миллиарды долларов, несмотря на западные санкции. На ситуацию не повлияли в том числе и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • МИД РФ
  • Энергетика
  • Мировая политика
  • Экономика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров