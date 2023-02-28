"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 06:18

Минобороны раскрыло планы США обвинить Россию в использовании химоружия на Украине

МО: США рассчитывают, что вина за применение химоружия на Украине будет возложена на РФ

США всерьёз надеются избежать расследования готовящейся провокации с применением химического оружия на Украине. Обвинить в инциденте планируется Россию, заявил начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Они (США и их пособники. — Прим. Лайфа) рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию", — сказал он в ходе брифинга.

Минобороны раскрыло планы НАТО поставить на Украину антидоты от зарина и зомана

Минобороны раскрыло планы НАТО поставить на Украину антидоты от зарина и зомана

Напомним, в Минобороны РФ раскрыли планы США по организации провокации с применением токсичных химикатов на Украине. По данным ведомства, 22 февраля американская неправительственная организация собрала конференцию для обсуждения событий в Незалежной, в ходе которой бывший посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Россия якобы "планирует использовать химическое оружие" в зоне СВО. Эти слова Россия расценила как намерение самих Штатов инициировать провокацию.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Министерство Обороны РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров