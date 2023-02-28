Минобороны раскрыло планы США обвинить Россию в использовании химоружия на Украине

США всерьёз надеются избежать расследования готовящейся провокации с применением химического оружия на Украине. Обвинить в инциденте планируется Россию, заявил начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Они (США и их пособники. — Прим. Лайфа) рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию", — сказал он в ходе брифинга.