Минобороны раскрыло планы США обвинить Россию в использовании химоружия на Украине
МО: США рассчитывают, что вина за применение химоружия на Украине будет возложена на РФ
США всерьёз надеются избежать расследования готовящейся провокации с применением химического оружия на Украине. Обвинить в инциденте планируется Россию, заявил начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Они (США и их пособники. — Прим. Лайфа) рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию", — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, в Минобороны РФ раскрыли планы США по организации провокации с применением токсичных химикатов на Украине. По данным ведомства, 22 февраля американская неправительственная организация собрала конференцию для обсуждения событий в Незалежной, в ходе которой бывший посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Россия якобы "планирует использовать химическое оружие" в зоне СВО. Эти слова Россия расценила как намерение самих Штатов инициировать провокацию.
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