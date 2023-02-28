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28 февраля, 06:44

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

В Госдуме предложили ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

В России предложили ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, пишет RT.

Сейчас в стране проживает 725 тысяч детей с инвалидностью. Для многих семей, воспитывающих таких ребят, машина — важная потребность из-за неудобств при перевозке детей на общественном транспорте. При этом не существует единой федеральной льготы при оплате транспортного налога для этой категории граждан.

Вместе с этим некоторые отдельные регионы приняли такую инициативу на региональном уровне и освободили родителей детей-инвалидов от уплаты транспортного налога.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы — освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребёнка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства", — указал депутат в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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