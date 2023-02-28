Чиновница из Пензы устроила дочь в театр, где та заработала 400 тысяч, ни разу не появившись

Всё произошло ещё в мае 2018 года. В поисках работы для своей дочери Дарины экс-министр обратилась к директору Пензенского областного драмтеатра им. Луначарского. Путём долгих уговоров чиновница заставила взять в штат её ненаглядное чадо. В итоге девушка провела на непыльной работе более двух лет. На карту капали и зарплата, и социальные пособия, однако в самом театре загадочную работницу так и не увидели. К слову, за 2,5 года Дарине удалось заработать порядка 400 тысяч рублей.