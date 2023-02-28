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28 февраля, 07:16

Чиновница из Пензы устроила дочь в театр, где та заработала 400 тысяч, ни разу не появившись

Экс-министра культуры Пензенской области подозревают в злоупотреблении полномочиями

<p>Экс-министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова и её дочь Дарина. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Экс-министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова и её дочь Дарина. Обложка © SHOT

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего министра культуры Пензенской области Татьяны Курдовой. Чиновница фиктивно трудоустроила дочь в местный театр: она числилась в кадрах и получала зарплату, но на работе не появлялась. Подробности хитрой схемы, которую удалось раскрыть, узнал SHOT.

Всё произошло ещё в мае 2018 года. В поисках работы для своей дочери Дарины экс-министр обратилась к директору Пензенского областного драмтеатра им. Луначарского. Путём долгих уговоров чиновница заставила взять в штат её ненаглядное чадо. В итоге девушка провела на непыльной работе более двух лет. На карту капали и зарплата, и социальные пособия, однако в самом театре загадочную работницу так и не увидели. К слову, за 2,5 года Дарине удалось заработать порядка 400 тысяч рублей.

Предприимчивая Татьяна Курдова была начальником Управления культуры и архива Пензенской области с 2015 года. Позже ведомство переименовали в Министерство культуры и туризма. Теперь чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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Николь Вербер
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