Участникам СВО предложили предоставить новую льготу
Российское экологическое движение предложило предоставить участникам СВО льготы на вывоз мусора
Российское экологическое движение (РЭД) обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой предоставить участникам СВО льготы на вывоз мусора. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".
"Президент в своём послании ясно и чётко обозначил заботу о семьях участников СВО как важнейший общественный приоритет, указав, что они должны находиться в зоне постоянного внимания. Предоставить им льготу по мусорному тарифу, вернув часть средств, — то, что можно сделать без проблем уже завтра, все условия для этого у нас есть", — отметил исполнительный директор РЭД Элмурод Расулмухамедов.
Авторы инициативы предлагают предоставить вычет по тарифам на вывоз мусора, а также вернуть часть уже уплаченных средств за эту услугу.
Ранее адвокат Алексей Тюрин рассказал, какие льготы предусмотрены для детей участников СВО. Так, например, отметил юрист, вузы уже выделили около 600 тысяч мест для детей военнослужащих, занятых в специальной военной операции.
ТАСС / Дмитрий Рогулин