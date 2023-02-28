Участникам СВО предложили предоставить новую льготу

"Президент в своём послании ясно и чётко обозначил заботу о семьях участников СВО как важнейший общественный приоритет, указав, что они должны находиться в зоне постоянного внимания. Предоставить им льготу по мусорному тарифу, вернув часть средств, — то, что можно сделать без проблем уже завтра, все условия для этого у нас есть", — отметил исполнительный директор РЭД Элмурод Расулмухамедов.