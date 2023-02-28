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28 февраля, 09:38

В Ростове-на-Дону легковушку припарковали прямо на крыше Gelandewagen

В Ростовской ГИБДД не нашли нарушений на фото Gelandewagen с автомобилем Smart на крыше

<p>Gelandewagen с автомобилем Smart на крыше в Ростове-на-Дону. Фото © VK /<a href="https://vk.com/avto_bazar161?w=wall-139751029_12920" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Авторынок Новочеркасск"</a></p>

Gelandewagen с автомобилем Smart на крыше в Ростове-на-Дону. Фото © VK / "Авторынок Новочеркасск"

В Ростове-на-Дону засняли внедорожник Gelandewagen с автомобилем Smart на крыше, но инспекторы не увидели нарушений ПДД. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель управления ГИБДД Ростовской области.

"Правилами дорожного движения РФ допускается перевозка грузов, не выступающих за габариты транспортного средства спереди и сзади не более чем на один метр или сбоку не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, допустимые габариты с перевозимым грузом в высоту допускается не более четырёх метров", — пояснил он.

Правила не устанавливают, что именно водитель может перевозить на крыше авто, подчеркнул инспектор. Ответственность наступает лишь за превышение установленных габаритов. Судя по фото, публикуемом в Сети, Smart явно вписывается в размеры, добавил представитель ГИБДД. К тому же он закреплён надлежащим образом. Пользователи фото с "двухэтажной" машиной оценили и прокомментировали одним словам: "Запаска".

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Татьяна Миссуми
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