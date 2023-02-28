В ЕП считают, что десятый пакет санкций может стать последним

Десятый пакет антироссийских санкций может стать последним, потому что разногласия внутри Евросоюза только растут. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

"Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако есть глубокие разногласия и они становятся всё более очевидными", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Мариани отметил, что страны-участницы не могут найти консенсус в вопросе поставок газа и эту тему "особенно избегают" Австрия, Венгрия и Словакия. О некоторых размолвках в Брюсселе и вовсе не говорят: например, это вопросы гражданской атомной энергетики.

Политик пояснил, что 19,7% урана Европа получает из России. 19 реакторов производства РФ обеспечивают энергией пять европейских стран, и безопасность их обслуживания может обеспечить только "Росатом". Атомные электростанции США, в свою очередь, получают 16% ядерного топлива из России и ещё 30% из Казахстана и Узбекистана. Всё это очень смущает американцев.

"Почти половина урана, используемого США, поступает из России: немного неловко для Джо Байдена, который включил ядерную энергетику в свой план по сокращению выбросов углекислого газа", — отметил Мариани.

Таким образом, найти ещё какие-то сферы, где Брюссель может ввести санкции, довольно трудно. А само объявление десятого пакета "с опозданием" — "признание провала и беспомощности" Европы, считает депутат.