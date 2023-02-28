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28 февраля, 09:39

Лавров назвал один из стратегических приоритетов России

Лавров назвал развитие связей с Ближним Востоком одним из стратегических приоритетов России

Развитие отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки входит в число "безусловных стратегических приоритетов" России. Как указано в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Ближневосточной конференции клуба "Валдай", также в числе приоритетов — укрепление диалога и разнопланового сотрудничества с каждой из этих стран.

"С удовлетворением констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг неё, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами", — сказано в сообщении.

В обращении указано, что Россия и в дальнейшем будет работать над организацией безопасности Ближнего Востока, а также окажет содействие в преодолении кризисных ситуаций.

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Ранее глава МИД Лавров заявил, что планы Запада по изоляции Москвы были успешно сорваны. Он подчеркнул, что с мировым большинством у России развиваются "всё более тесные и результативные" связи.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова
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