Лавров назвал один из стратегических приоритетов России

Развитие отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки входит в число "безусловных стратегических приоритетов" России. Как указано в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Ближневосточной конференции клуба "Валдай", также в числе приоритетов — укрепление диалога и разнопланового сотрудничества с каждой из этих стран.

"С удовлетворением констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг неё, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами", — сказано в сообщении.

В обращении указано, что Россия и в дальнейшем будет работать над организацией безопасности Ближнего Востока, а также окажет содействие в преодолении кризисных ситуаций.