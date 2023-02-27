Лавров заявил о провале планов Запада по "расчленению" России

Планы Запада по изоляции Москвы были успешно сорваны. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на совещании с главами территориальных органов – представителей МИД в регионах страны.

Лавров подчеркнул, что с мировым большинством у России развиваются "всё более тесные и результативные" связи.