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27 февраля, 08:00

Лавров заявил о провале планов Запада по "расчленению" России

Глава МИД Лавров: России удалось сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению страны

Планы Запада по изоляции Москвы были успешно сорваны. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на совещании с главами территориальных органов – представителей МИД в регионах страны.

Лавров подчеркнул, что с мировым большинством у России развиваются "всё более тесные и результативные" связи.

"Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества", — приводит слова министра РИА "Новости".

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Лавров и ранее обращал внимание, что на Западе всё громче звучат призывы к расчленению России, но наша страна, убеждены в МИД, не просто выстоит в этом противостоянии, но и выйдет из него окрепшей. А ранее и посол в США Анатолий Антонов заявил о срыве стратегических планов Запада нанести поражение России.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина
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