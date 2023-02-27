Лавров заявил о провале планов Запада по "расчленению" России
Глава МИД Лавров: России удалось сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению страны
Планы Запада по изоляции Москвы были успешно сорваны. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на совещании с главами территориальных органов – представителей МИД в регионах страны.
Лавров подчеркнул, что с мировым большинством у России развиваются "всё более тесные и результативные" связи.
"Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества", — приводит слова министра РИА "Новости".
Лавров и ранее обращал внимание, что на Западе всё громче звучат призывы к расчленению России, но наша страна, убеждены в МИД, не просто выстоит в этом противостоянии, но и выйдет из него окрепшей. А ранее и посол в США Анатолий Антонов заявил о срыве стратегических планов Запада нанести поражение России.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ