"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 10:20

Последний укол: 8 опасных причин не худеть самовольно на лекарствах от диабета

Эндокринолог Жито предупредил о вреде самолечения ожирения инсулиновыми препаратами

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

Самостоятельно использовать лекарства от диабета для снижения веса при ожирении может быть опасно, предупредил читателей Лайфа терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито. Он подробнее рассказал о влиянии инсулиновых препаратов на организм человека.

"Препараты от диабета, такие как "Оземпик", помогают хорошо снизить массу тела. "Оземпик" был первоначально зарегистрирован как препарат, снижающий уровень сахара, то есть для пациентов с сахарным диабетом. Однако затем увидели, что он снижает уровень сахара дозозависимым", — объяснил доктор.

Так, если у пациента сахар 15, то "Оземпик" его снизит до 8–10, если 10 — до 7. Если сахар в норме (5,5), сахар снизится до 5,3. Из-за того что препарат не наносит вреда и помогает снизить вес, в разных странах его начали применять в лечении пациентов с ожирением. Но на всех препарат действует по-разному, и у "Оземпика" есть чёткие дозировки, которые индивидуальны для каждого конкретного пациента.

"Ни в коем случае нельзя никого между собой сравнивать, то есть есть люди, которые на "Оземпике" худеют очень хорошо, есть люди, которые на "Оземпике" худеют не очень хорошо, а есть люди, которые вообще не худеют на данном препарате. То есть это всё очень индивидуально. "Оземпик" может снизить массу тела на несколько килограммов и вплоть до 40–50 килограммов. Всё зависит от первоначальной естественной массы тела пациента и от того, насколько пациент соблюдает параллельно диетические рекомендации", — подчеркнул он.

Назначить такие препараты для лечения пациентов с ожирением может только врач. Инструкция предназначена в первую очередь для медиков, указал Жито. Он предупредил, что у "Оземпика" имеются серьёзные побочные эффекты:

  • острый панкреатит;
  • резкое снижение давления;
  • дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта;
  • тошнота;
  • дурнота;
  • потеря сознания;
  • слабость;
  • общее недомогание.

Только врач может их купировать, правильно назначив дозировку. Также следует учитывать, что существует определённая категория лиц, у которых есть повышение риска при применении "Оземпика". Речь идёт о пациентах с повышенным уровнем триглицеридов кальция.

Кардиолог добавил, что при применении препарата под контролем врача он помогает снизить массу тела, а у пациента в целом улучшается состояние: уходят отёки, нормализуется давление, снижается уровень сахара и мочевой кислоты, уходят боли в суставах и одышка. Собеседник Лайфа добавил, что "Оземпик" можно и нужно использовать для снижения массы тела при ожирении, но только под наблюдением своего доктора.

Введение липолитиков "по-домашнему" грозит некрозами и абсцессами

Введение липолитиков "по-домашнему" грозит некрозами и абсцессами

Ранее врач-психиатр назвал опасные успокоительные, приём которых может обернуться слепотой и смертью. В случае неспособности самостоятельно справиться с возникшим стрессом лучше обратиться к врачу.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров