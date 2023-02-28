Последний укол: 8 опасных причин не худеть самовольно на лекарствах от диабета
Эндокринолог Жито предупредил о вреде самолечения ожирения инсулиновыми препаратами
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Самостоятельно использовать лекарства от диабета для снижения веса при ожирении может быть опасно, предупредил читателей Лайфа терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито. Он подробнее рассказал о влиянии инсулиновых препаратов на организм человека.
"Препараты от диабета, такие как "Оземпик", помогают хорошо снизить массу тела. "Оземпик" был первоначально зарегистрирован как препарат, снижающий уровень сахара, то есть для пациентов с сахарным диабетом. Однако затем увидели, что он снижает уровень сахара дозозависимым", — объяснил доктор.
Так, если у пациента сахар 15, то "Оземпик" его снизит до 8–10, если 10 — до 7. Если сахар в норме (5,5), сахар снизится до 5,3. Из-за того что препарат не наносит вреда и помогает снизить вес, в разных странах его начали применять в лечении пациентов с ожирением. Но на всех препарат действует по-разному, и у "Оземпика" есть чёткие дозировки, которые индивидуальны для каждого конкретного пациента.
"Ни в коем случае нельзя никого между собой сравнивать, то есть есть люди, которые на "Оземпике" худеют очень хорошо, есть люди, которые на "Оземпике" худеют не очень хорошо, а есть люди, которые вообще не худеют на данном препарате. То есть это всё очень индивидуально. "Оземпик" может снизить массу тела на несколько килограммов и вплоть до 40–50 килограммов. Всё зависит от первоначальной естественной массы тела пациента и от того, насколько пациент соблюдает параллельно диетические рекомендации", — подчеркнул он.
Назначить такие препараты для лечения пациентов с ожирением может только врач. Инструкция предназначена в первую очередь для медиков, указал Жито. Он предупредил, что у "Оземпика" имеются серьёзные побочные эффекты:
- острый панкреатит;
- резкое снижение давления;
- дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта;
- тошнота;
- дурнота;
- потеря сознания;
- слабость;
- общее недомогание.
Только врач может их купировать, правильно назначив дозировку. Также следует учитывать, что существует определённая категория лиц, у которых есть повышение риска при применении "Оземпика". Речь идёт о пациентах с повышенным уровнем триглицеридов кальция.
Кардиолог добавил, что при применении препарата под контролем врача он помогает снизить массу тела, а у пациента в целом улучшается состояние: уходят отёки, нормализуется давление, снижается уровень сахара и мочевой кислоты, уходят боли в суставах и одышка. Собеседник Лайфа добавил, что "Оземпик" можно и нужно использовать для снижения массы тела при ожирении, но только под наблюдением своего доктора.
Ранее врач-психиатр назвал опасные успокоительные, приём которых может обернуться слепотой и смертью. В случае неспособности самостоятельно справиться с возникшим стрессом лучше обратиться к врачу.