Последний укол: 8 опасных причин не худеть самовольно на лекарствах от диабета

Самостоятельно использовать лекарства от диабета для снижения веса при ожирении может быть опасно, предупредил читателей Лайфа терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито. Он подробнее рассказал о влиянии инсулиновых препаратов на организм человека.

"Препараты от диабета, такие как "Оземпик", помогают хорошо снизить массу тела. "Оземпик" был первоначально зарегистрирован как препарат, снижающий уровень сахара, то есть для пациентов с сахарным диабетом. Однако затем увидели, что он снижает уровень сахара дозозависимым", — объяснил доктор.

Так, если у пациента сахар 15, то "Оземпик" его снизит до 8–10, если 10 — до 7. Если сахар в норме (5,5), сахар снизится до 5,3. Из-за того что препарат не наносит вреда и помогает снизить вес, в разных странах его начали применять в лечении пациентов с ожирением. Но на всех препарат действует по-разному, и у "Оземпика" есть чёткие дозировки, которые индивидуальны для каждого конкретного пациента.

"Ни в коем случае нельзя никого между собой сравнивать, то есть есть люди, которые на "Оземпике" худеют очень хорошо, есть люди, которые на "Оземпике" худеют не очень хорошо, а есть люди, которые вообще не худеют на данном препарате. То есть это всё очень индивидуально. "Оземпик" может снизить массу тела на несколько килограммов и вплоть до 40–50 килограммов. Всё зависит от первоначальной естественной массы тела пациента и от того, насколько пациент соблюдает параллельно диетические рекомендации", — подчеркнул он.

Назначить такие препараты для лечения пациентов с ожирением может только врач. Инструкция предназначена в первую очередь для медиков, указал Жито. Он предупредил, что у "Оземпика" имеются серьёзные побочные эффекты: острый панкреатит;

резкое снижение давления;

дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта;

тошнота;

дурнота;

потеря сознания;

слабость;

общее недомогание.

Только врач может их купировать, правильно назначив дозировку. Также следует учитывать, что существует определённая категория лиц, у которых есть повышение риска при применении "Оземпика". Речь идёт о пациентах с повышенным уровнем триглицеридов кальция.

Кардиолог добавил, что при применении препарата под контролем врача он помогает снизить массу тела, а у пациента в целом улучшается состояние: уходят отёки, нормализуется давление, снижается уровень сахара и мочевой кислоты, уходят боли в суставах и одышка. Собеседник Лайфа добавил, что "Оземпик" можно и нужно использовать для снижения массы тела при ожирении, но только под наблюдением своего доктора.