Отношения России и Ирана развивались и до санкций, заявил эксперт

Санкции Запада, безусловно, сблизили Россию и Иран, но, несмотря на это, между государствами и ранее сохранялись дружественные и крепкие отношения. Об этом рассказал в беседе с журналистами председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Эксперт Быстрицкий рассказал, как санкции Запада сближали Россию и Иран. Видео © LIFE

Говоря о том, сблизила ли происходящая в мире ситуация Россию и Иран, он подчеркнул, что сейчас образовывается слой так называемых незападных стран. Туда вошли отдельные государства с различным опытом, в том числе и Иран.

"Конечно, Россия с Ираном сблизилась, но это началось не вчера. Россия и Иран давно сближались. Связи у них очень тесные и сложные. Роль России в разрешении "иранского узла" также очень велика", — подчеркнул эксперт.

В эти минуты проходит XII Ближневосточная конференция клуба "Валдай", тема которой "Новый Ближний Восток и кризис безопасности в Европе: эффекты взаимного влияния". В числе почётных гостей форума спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.