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28 февраля, 11:16

Отношения России и Ирана развивались и до санкций, заявил эксперт

Эксперт Быстрицкий рассказал, как санкции Запада сближали Россию и Иран

Санкции Запада, безусловно, сблизили Россию и Иран, но, несмотря на это, между государствами и ранее сохранялись дружественные и крепкие отношения. Об этом рассказал в беседе с журналистами председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Эксперт Быстрицкий рассказал, как санкции Запада сближали Россию и Иран. Видео © LIFE

Говоря о том, сблизила ли происходящая в мире ситуация Россию и Иран, он подчеркнул, что сейчас образовывается слой так называемых незападных стран. Туда вошли отдельные государства с различным опытом, в том числе и Иран.

"Конечно, Россия с Ираном сблизилась, но это началось не вчера. Россия и Иран давно сближались. Связи у них очень тесные и сложные. Роль России в разрешении "иранского узла" также очень велика", подчеркнул эксперт.

В эти минуты проходит XII Ближневосточная конференция клуба "Валдай", тема которой "Новый Ближний Восток и кризис безопасности в Европе: эффекты взаимного влияния". В числе почётных гостей форума спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что развитие отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки входит в число "безусловных стратегических приоритетов" России. В обращении министра к участникам Ближневосточной конференции клуба "Валдай" также указано, что Россия и в дальнейшем будет работать над организацией безопасности Ближнего Востока и окажет содействие в преодолении кризисных ситуаций.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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