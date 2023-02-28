Песков анонсировал серьёзный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина
На коллегии ФСБ России, участие в которой сегодня примет президент Владимир Путин, предстоит "серьёзный разговор". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет выступление президента, часть которого будет открытой. Будет в закрытом режиме большое, объёмное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента. Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьёзный разговор", — отметил представитель Кремля.
Напомним, сегодня, 28 февраля, Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которого будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год. Предыдущая коллегия ФСБ с участием Путина состоялась 24 февраля 2021 года.