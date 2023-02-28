Турчак призвал глав регионов "перетряхнуть" свои команды из-за капремонта школ

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал глав субъектов "привести в чувство" свои региональные команды, потому что не везде капремонт школ выполнен в срок или не опубликована конкурсная документация.

"Коллеги, я ещё раз вас всех призываю. Мы живём в новой реальности. И спрос с каждого из нас будет соответствовать этой реальности. Условиям военного времени, если хотите. Соберите, перетряхните свои региональные команды, приведите их в чувства", — сказал он на ВКС по данному вопросу.

Турчак выразил сожаление, что был вынужден "пригласить на связь свой родной регион", где одна школа оказалась не отремонтирована в установленные сроки. Политик напомнил, что в этому году в России ремонт затронет 1527 учебных заведений. Однако 28 объектов ещё не разместили конкурсную документацию. Также Турчак попросил коллег поддержать новые регионы РФ и делиться с ними опытом по организации образовательного процесса для школьников.