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28 февраля, 11:00

Турчак призвал глав регионов "перетряхнуть" свои команды из-за капремонта школ

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал глав субъектов "привести в чувство" свои региональные команды, потому что не везде капремонт школ выполнен в срок или не опубликована конкурсная документация.

"Коллеги, я ещё раз вас всех призываю. Мы живём в новой реальности. И спрос с каждого из нас будет соответствовать этой реальности. Условиям военного времени, если хотите. Соберите, перетряхните свои региональные команды, приведите их в чувства", сказал он на ВКС по данному вопросу.

Турчак выразил сожаление, что был вынужден "пригласить на связь свой родной регион", где одна школа оказалась не отремонтирована в установленные сроки. Политик напомнил, что в этому году в России ремонт затронет 1527 учебных заведений. Однако 28 объектов ещё не разместили конкурсную документацию. Также Турчак попросил коллег поддержать новые регионы РФ и делиться с ними опытом по организации образовательного процесса для школьников.

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Напомним, 9 января президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, министр доложил главе государства о реализации основных профильных программ, в том числе о капремонте и строительстве школ. 70% учебных учреждений, заявленных в списке, — это сельские школы.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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