Советник президента Сирии отметила смену формата влияния Запада на Ближнем Востоке

Влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается, но меняет формат, заявила советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан на Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Однополярность мира, которую мы наблюдаем 30 лет, стала выглядеть неубедительной для большинства стран, добавила Шаабан. Она подчеркнула, что украинский конфликт стал катализатором "процессов, которым было суждено произойти, потому что мир не может существовать в рамках этого однополярного порядка под контролем западных держав".

"Безусловно, не было возможности изменить существующее положение вещей легко и гладко. Я не думаю, что влияние на Ближнем Востоке Запада уменьшается. Я думаю, что скорее формат изменился", — сказала советник сирийского лидера.

По словам Шаабан, США "даёт Израилю мандат делать то, что Америка хотела бы сделать в регионе". В Африке же Запад пытается обозначить своё присутствие так, чтобы выстроить баланс в свете присутствия там России и Китая.

Напомним, 28 февраля проходит первая сессия XII Ближневосточной конференции клуба "Валдай" на тему: "Ближний Восток и международный порядок: к новой системе региональной безопасности?" Трансляцию мероприятия можно посмотреть на официальном сайте клуба.