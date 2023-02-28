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28 февраля, 11:41

"Синдром Питера Пэна": Психолог объяснила поведение Успенской, блеснувшей со сцены голыми ягодицами за 2 млн

Психолог Короткова объяснила синдромом Питера Пэна голые ягодицы Успенской

<p>Любовь Успенская. Фото © VK / <a href="https://vk.com/novosti.znamenitostey?w=wall-112012389_1541861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Звёзды в социальных сетях"</a></p>

Любовь Успенская. Фото © VK / "Звёзды в социальных сетях"

Большинство женщин боятся старения, ведь в Сети полно фотографий красоток с гладкой кожей и привлекательными формами. Однако чрезмерно молодящаяся дама бальзаковского возраста скорее вызывает улыбку, чем восхищение. Об этом Лайфу сказала психолог Татьяна Короткова, комментируя откровенные снимки певицы Любови Успенской.

В одном из московских ресторанов на дне рождения подруги 69-летняя исполнительница вышла на сцену практически голой, на ней были кожаный корсет, чёрные сапоги... и неприкрытые ягодицы, которые, к слову, она не так давно "омолодила" за 2 млн. Странные леггинсы, или их видимость, привели зрителей в шок, но Успенская объяснилась: "У нас нет возраста, нет лет".

"С точки зрения психологии любой возраст прекрасен, его нужно принимать с гордостью и полным согласием, но это не всегда получается. И тогда мы видим перед собой синдром Питера Пэна (человек начинает молодиться, строить отношения с партнёрами, которые гораздо моложе его, включается в погоню за доказательствами собственной ценности)", сказала психолог.

По оценке собеседницы Лайфа, дискомфорт из-за приближающейся старости толкает женщин на пластические операции, яркий макияж и эпатажные наряды. Они не боятся осуждения, тем более если речь идет о звёздах шоу-бизнеса. В наше время сложно удивить публику песнями, а вот шокирующим выходом ещё возможно.

Чтобы справиться с кризисом возраста, Короткова посоветовала прочитать книги "Перевал в середине пути" доктора философии Джеймса Холлиса и "Миф о красоте. Стереотипы против женщин" автора Наоми Вульф.

67-летняя Успенская увеличила ягодицы за 2 млн, несмотря на отказы врачей и опасность для здоровья

67-летняя Успенская увеличила ягодицы за 2 млн, несмотря на отказы врачей и опасность для здоровья

Ранее Лайф писал, что существует ряд факторов, которые могут привести к преждевременному старению. Среди них — дефицит сна, вредные привычки, неправильное питание и генетика.

Ольга Годуненко
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