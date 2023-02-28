"Синдром Питера Пэна": Психолог объяснила поведение Успенской, блеснувшей со сцены голыми ягодицами за 2 млн

Большинство женщин боятся старения, ведь в Сети полно фотографий красоток с гладкой кожей и привлекательными формами. Однако чрезмерно молодящаяся дама бальзаковского возраста скорее вызывает улыбку, чем восхищение. Об этом Лайфу сказала психолог Татьяна Короткова, комментируя откровенные снимки певицы Любови Успенской.

В одном из московских ресторанов на дне рождения подруги 69-летняя исполнительница вышла на сцену практически голой, на ней были кожаный корсет, чёрные сапоги... и неприкрытые ягодицы, которые, к слову, она не так давно "омолодила" за 2 млн. Странные леггинсы, или их видимость, привели зрителей в шок, но Успенская объяснилась: "У нас нет возраста, нет лет".

"С точки зрения психологии любой возраст прекрасен, его нужно принимать с гордостью и полным согласием, но это не всегда получается. И тогда мы видим перед собой синдром Питера Пэна (человек начинает молодиться, строить отношения с партнёрами, которые гораздо моложе его, включается в погоню за доказательствами собственной ценности)", — сказала психолог.

По оценке собеседницы Лайфа, дискомфорт из-за приближающейся старости толкает женщин на пластические операции, яркий макияж и эпатажные наряды. Они не боятся осуждения, тем более если речь идет о звёздах шоу-бизнеса. В наше время сложно удивить публику песнями, а вот шокирующим выходом ещё возможно.

Чтобы справиться с кризисом возраста, Короткова посоветовала прочитать книги "Перевал в середине пути" доктора философии Джеймса Холлиса и "Миф о красоте. Стереотипы против женщин" автора Наоми Вульф.