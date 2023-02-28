Звёздный адвокат назвал пиаром обвинения Shaman в экстремизме

Певец Shaman (Ярослав Дронов) не понесёт никакой ответственности после жалобы в прокуратуру его земляка — жителя Тульской области — с требованием проверить песню "Я русский" на экстремизм. Такое мнение в беседе с РИА "ФедералПресс" высказал звёздный адвокат Андрей Алёшкин.

"Это формальная история, которая не имеет никаких последствий, поскольку, для того чтобы подать соответствующее заявление, необходимо проведение комплекса лингвистических экспертиз", — пояснил юрист.

В связи с тем, что никаких экспертиз проведено не было, вся это история — лишь формальность, а в целом ситуация очень напоминает пиар, убеждён Алёшкин.