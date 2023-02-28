"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 12:03

Найден скелет трёхметровой рыбы-людоеда

В Африке нашли скелет трёхметровой рыбы, нападавшей на предков человека

<p>Рыба Hyneria udlezinye. Обложка © <a href="https://walkingwith.fandom.com/wiki/Hyneria?file=WWM_Hyneria.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Walkingwith.fandom.com</a></p>

Рыба Hyneria udlezinye. Обложка © Walkingwith.fandom.com

В Южной Африке учёные нашли окаменелости рыбы, которая умерла 360 миллионов лет назад. Её размеры и строение дали основание предполагать, что это была хищница, охотившаяся на предков человека. Об этом пишет Plos one.

"Во рту у неё были ряды мелких зубов, а также пары крупных клыков, которые, вероятно, могли достигать пяти сантиметров у самых крупных особей", — поделился один из авторов исследования окаменелостей Пер Ольберг.

Сама рыба могла достигала до трёх метров в длину, что делало её самым крупным экземпляром костистых пород в конце девонского периода. Этому виду специалисты дали название Hyneria udlezinye, что переводится как "поедающая других". Рыба имела плавники с необычным расположением, которые помогали ей развивать хорошую скорость и маневрировать во время охоты.

Впервые учёные обнаружили вид этой рыбы в 1995 году. С тех пор они задались вопросом, что привело к вымиранию хищника, также новая находка поможет детальнее понять, как питалась особь и что помогало ей выживать.

В Египте учёные совершили невероятную находку, сделав компьютерную томографию мумии

В Египте учёные совершили невероятную находку, сделав компьютерную томографию мумии

Ранее Лайф писал, что учёные открыли в Арктической зоне России пять новых видов и один род пресноводных пиявок и выяснили, что эти существа широко распространены не только на Юге, но и на Крайнем Севере.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Африка
  • Природа
  • История
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров