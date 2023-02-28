Найден скелет трёхметровой рыбы-людоеда

В Южной Африке учёные нашли окаменелости рыбы, которая умерла 360 миллионов лет назад. Её размеры и строение дали основание предполагать, что это была хищница, охотившаяся на предков человека. Об этом пишет Plos one.

"Во рту у неё были ряды мелких зубов, а также пары крупных клыков, которые, вероятно, могли достигать пяти сантиметров у самых крупных особей", — поделился один из авторов исследования окаменелостей Пер Ольберг.

Сама рыба могла достигала до трёх метров в длину, что делало её самым крупным экземпляром костистых пород в конце девонского периода. Этому виду специалисты дали название Hyneria udlezinye, что переводится как "поедающая других". Рыба имела плавники с необычным расположением, которые помогали ей развивать хорошую скорость и маневрировать во время охоты.

Впервые учёные обнаружили вид этой рыбы в 1995 году. С тех пор они задались вопросом, что привело к вымиранию хищника, также новая находка поможет детальнее понять, как питалась особь и что помогало ей выживать.