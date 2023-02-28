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28 февраля, 12:35

Около 350 украинских военных погибли в ожесточённых боях на Донецком фронте

Российские войска ликвидировали около 350 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за последние сутки уничтожили около 350 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", — уточнил он.

Военные группировки "Центр" уничтожили 140 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Военные группировки "Центр" уничтожили 140 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Накануне сообщалось, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. Противник потерял 95 военнослужащих.

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Vk.com / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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