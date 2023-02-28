Около 350 украинских военных погибли в ожесточённых боях на Донецком фронте

Российские военные за последние сутки уничтожили около 350 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", — уточнил он.