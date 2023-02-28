Бойцы группировки "Центр" уничтожили 120 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Подразделения группировки "Центр" в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили на Краснолиманском направлении до 120 солдат, а также технику ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР", — сообщил Конашенков на брифинге.
Там было уничтожено 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Акация".
А накануне бойцы российской группировки "Центр" поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял около 140 солдат. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар наносился оперативно-тактической авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.
Vk.com / Минобороны России