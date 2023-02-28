Подразделения ВСУ под Угледаром не смогли устоять под натиском группировки "Восток"

Российские войска группировки "Восток" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинской армии в районе Угледара и Шевченко в ДНР, а также Зелёного Гая Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Шевченко ДНР и Зелёный Гай Запорожской области", — уточнил Конашенков.

По его словам, потери украинской армии составили 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, войска России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Червоного Запорожской области.