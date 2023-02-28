Подразделения ВСУ под Угледаром не смогли устоять под натиском группировки "Восток"
Войска группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ под Угледаром
Российские войска группировки "Восток" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинской армии в районе Угледара и Шевченко в ДНР, а также Зелёного Гая Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Шевченко ДНР и Зелёный Гай Запорожской области", — уточнил Конашенков.
По его словам, потери украинской армии составили 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, войска России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Червоного Запорожской области.
Накануне сообщалось, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. Противник потерял 95 военнослужащих.
Vk.com / Минобороны России