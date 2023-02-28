Путин поручил ФСБ поставить заслон от диверсантов на границе с Украиной
Президент РФ Владимир Путин. Обложка kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поручил поставить на границе заслон от украинских диверсионных групп, а также усилить линию контрразведки. По словам главы государства, западные спецслужбы "бросили против нас дополнительный кадровый технический ресурс", на что необходимо отреагировать.
В рамках заседания Путин отметил, что силовым структурам РФ также предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Содействие наших Вооружённых сил и Росгвардии — одно из приоритетных направлений в рамках спецоперации, подчеркнул президент.
"Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это ваша самая надёжная опора. Под особым контролем должен находиться участок границы с Украиной. Сейчас там [находятся наши] подразделения авиации, Росгвардии", — сказал Путин.
Глава государства также поручил поставить заслон на перевозку в РФ оружия и оснастить необходимой техникой кадровый оперативный потенциал.
Ранее в Московской области был задержан агент Службы безопасности Украины. Как сообщили в ФСБ России, к его вербовке и пересылке в РФ имели отношение в том числе и спецслужбы Польши и Латвии.