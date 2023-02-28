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28 февраля, 12:57

Путин поручил ФСБ поставить заслон от диверсантов на границе с Украиной

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поручил поставить на границе заслон от украинских диверсионных групп, а также усилить линию контрразведки. По словам главы государства, западные спецслужбы "бросили против нас дополнительный кадровый технический ресурс", на что необходимо отреагировать.

В рамках заседания Путин отметил, что силовым структурам РФ также предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Содействие наших Вооружённых сил и Росгвардии — одно из приоритетных направлений в рамках спецоперации, подчеркнул президент.

"Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это ваша самая надёжная опора. Под особым контролем должен находиться участок границы с Украиной. Сейчас там [находятся наши] подразделения авиации, Росгвардии", — сказал Путин.

Глава государства также поручил поставить заслон на перевозку в РФ оружия и оснастить необходимой техникой кадровый оперативный потенциал.

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Ранее в Московской области задержан агент Службы безопасности Украины. Как сообщили в ФСБ России, к его вербовке и пересылке в РФ имели отношение в том числе и спецслужбы Польши и Латвии.

Александр Юнашев
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