Политолог увидел в требовании Зеленского о вступлении в ЕС отчаянную попытку подбодрить граждан

Требование президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры о вступлении страны в ЕС уже в этом году адресовано не только Европе, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Александр Шатилов. Он отметил, что украинский лидер пытается подбодрить своих граждан, которые видят туманные перспективы страны и угасают эмоционально.

"Нужно придать новый импульс общественному оптимизму на Украине, который в последнее время стал утихать и, как говорится, всё больше и больше стал погружаться в депрессию. Тут и проблемы социально-экономические, тут и разрушение инфраструктуры, тут и поражение на фронтах. В общем, всё это играет против нынешней киевской власти. Поэтому нужно хоть какое-то средство, позволяющее оптимизм продемонстрировать", — пояснил он в беседе с Лайфом.

Тем не менее украинское общество уже слабо верит в "сладкие и супероптимистичные сценарии" евроинтеграции, считает наш собеседник. Что касается Запада, то этим заявлением Зеленский присягает ему на верность и в то же время производит своеобразный размен: "Если вы меня не берёте в Евросоюз, то хотя бы дайте оружие, хотя бы дайте деньги, хотя бы дайте какие-то бонусы".

"Здесь тоже есть определённый элемент, на мой взгляд, шантажа в отношении Европы, потому что её регулярно украинское руководство упрекает в том, что является щитом на пути агрессии России в отношении Европы, поэтому Европа за это должна платить", — добавил Шатилов.

Видно, что риторика украинского лидера становится всё более требовательной и вызывает раздражение у его партнёров, заключил эксперт.