Путин: Сотрудники ФСБ РФ принимали участие в СВО, в том числе и в тылу противника
Сотрудники ФСБ России в прошлом году принимали непосредственное участие в спецоперации на Украине. В их задачи входила в том числе и работа в тылу противника, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.
"Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников ведомства. Особенно те, кто действовал на переднем крае — на освобождённых территориях, в прифронтовой зоне и, добавлю, в тылу противника", — сказал Путин.
Ранее, говоря о сегодняшнем заседании коллегии ФСБ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал "серьёзный разговор" с участием Путина.
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