ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2023, 12:54
3903

Путин: Сотрудники ФСБ РФ принимали участие в СВО, в том числе и в тылу противника

Сотрудники ФСБ России в прошлом году принимали непосредственное участие в спецоперации на Украине. В их задачи входила в том числе и работа в тылу противника, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

"Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников ведомства. Особенно те, кто действовал на переднем крае — на освобождённых территориях, в прифронтовой зоне и, добавлю, в тылу противника", — сказал Путин.

Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО
Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Ранее, говоря о сегодняшнем заседании коллегии ФСБ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал "серьёзный разговор" с участием Путина.

BannerImage

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ФСБ России
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar