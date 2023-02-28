"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 12:54

Путин: Сотрудники ФСБ РФ принимали участие в СВО, в том числе и в тылу противника

Сотрудники ФСБ России в прошлом году принимали непосредственное участие в спецоперации на Украине. В их задачи входила в том числе и работа в тылу противника, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

"Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников ведомства. Особенно те, кто действовал на переднем крае — на освобождённых территориях, в прифронтовой зоне и, добавлю, в тылу противника", — сказал Путин.

Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Ранее, говоря о сегодняшнем заседании коллегии ФСБ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал "серьёзный разговор" с участием Путина.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ФСБ РФ
  • Путин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров