Путин призвал ФСБ держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры

"Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭКа", — сказал Путин.

В ходе выступления на заседании расширенной коллегии ФСБ глава государства также отметил, что сотрудники службы принимали участие в специальной военной операции на Украине, в том числе и в тылу противника. Президент поблагодарил руководство и всех сотрудников ведомства.