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28 февраля, 13:06

Путин призвал ФСБ держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) призвал держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового скопления людей, предприятия оборонно-промышленного и топливного-энергетического комплексов.

"Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭКа", — сказал Путин.

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В ходе выступления на заседании расширенной коллегии ФСБ глава государства также отметил, что сотрудники службы принимали участие в специальной военной операции на Украине, в том числе и в тылу противника. Президент поблагодарил руководство и всех сотрудников ведомства.

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Александр Юнашев
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