Путин: Киевский режим уже давно использует террористические методы
Киевский режим уже на протяжении долгого времени использует в своей деятельности террористические методы. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
"Они давно ими используются в Донбассе. И со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов — своих старых друзей так называемых. А мы знаем, что они не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов", — сказал российский лидер.
Кроме всего прочего, президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поручил поставить на границе заслон от украинских диверсионных групп, а также усилить линию контрразведки. По словам главы государства, западные спецслужбы "бросили против нас дополнительный кадровый технический ресурс", на что необходимо отреагировать.