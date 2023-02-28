Путин: Киевский режим уже давно использует террористические методы

Киевский режим уже на протяжении долгого времени использует в своей деятельности террористические методы. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Они давно ими используются в Донбассе. И со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов — своих старых друзей так называемых. А мы знаем, что они не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов", — сказал российский лидер.