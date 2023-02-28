"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 13:04

Путин: Киевский режим уже давно использует террористические методы

Киевский режим уже на протяжении долгого времени использует в своей деятельности террористические методы. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Они давно ими используются в Донбассе. И со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов — своих старых друзей так называемых. А мы знаем, что они не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов", — сказал российский лидер.

Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Кроме всего прочего, президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поручил поставить на границе заслон от украинских диверсионных групп, а также усилить линию контрразведки. По словам главы государства, западные спецслужбы "бросили против нас дополнительный кадровый технический ресурс", на что необходимо отреагировать.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • ФСБ РФ
  • Путин
  • Украина
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров