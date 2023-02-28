Петербургский отель отказал инвалиду в посещении спа-зоны из-за коляски

Один из отелей Санкт-Петербурга отказал спортсмену-инвалиду в посещении спа-зоны, несмотря на то что визит был оплачен. Как рассказал пострадавший в беседе с телеканалом "360", его не пустили в зону отдыха из-за инвалидной коляски, в которой он передвигается уже много лет.

Петербургский отель без причины отказал инвалиду-спортсмену в посещении спа-зоны. Видео © "Телеканал "360"

Владимир рассказал, что хотел пройти в спа-зону вместе с семилетним сыном и женой и полностью оплатил услугу — два часа массажа. Однако перед входом его встретила администратор и заявила, что в коляске его не пустят, но с радостью впустили бы мужчину без неё.

"Уточняли, что не отказывали в предоставлении услуги, но сказали, чтобы коляски не было. Я пояснил, что без неё мне невозможно передвигаться, пытался объяснить, что у меня уже 20 лет как сломан позвоночник", — сказал Владимир.

Мужчина рассказал, что администрация зоны руководствовалась некими правилами, согласно которым людям на инвалидных колясках входить в спа нельзя. Позже также ему заявили, что якобы под угрозой окажутся другие посетители, а затем и вовсе сообщили, что Владимир пострадает сам из-за недостаточного оснащения комплекса. В качестве довода также говорили и то, что гость нарушит санитарные требования, но, когда он предложил обработать коляску, его всё равно не пустили.

В итоге на массаж Владимир так и не попал, несмотря на то что ранее он посещал подобные зоны в отелях и никогда ранее с подобными "правилами" не сталкивался. По его мнению, виновата в ситуации именно администрация спа-зоны, но никак не руководство отеля. Мужчина рассказал, что сотрудники гостиницы всячески пытались помочь ему, но безуспешно. В итоге Владимиру вернули деньги и он уехал домой вместе с семьёй.

Руководитель спа-зоны позднее позвонил Владимиру и извинялся, но пояснил, что такие у них правила. Мужчина выслушал объяснения и обратился с заявлением в Прокуратуру Петроградского района Санкт-Петербурга. Известно, что делом уже заинтересовался Следственный комитет.