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28 февраля, 13:55

Жители Киева сообщили о взрывах, пожаре и чёрном дыме

Жители Киева сообщили о взрывах в юго-западной части города. Судя по кадрам, снятым очевидцами, в Голосеевском районе начался пожар, а также валит густой чёрный дым.

Взрывы раздаются в Голосеевском районе Киева. Видео © Telegram / Реальный Киев | Новости Украина

Информацию о пожаре подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Согласно его данным, в результате инцидента пострадал один человек.

"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно, — кислородные баллоны. Все службы уже на месте", — написал он в своём телеграм-канале.

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Кстати, вчера на территории страны сработала воздушная тревога. Сирена зазвучала около семи утра по местному времени, причём одновременно во всех регионах страны, в том числе в Киевском.

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Telegram / Реальный Киев | Новости Украина

Николь Вербер
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    Комментарий

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    Алексейсегодня в 14:49

    Гори-гори ясно,чтобы не погасло.

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