Жители Киева сообщили о взрывах, пожаре и чёрном дыме

Жители Киева сообщили о взрывах в юго-западной части города. Судя по кадрам, снятым очевидцами, в Голосеевском районе начался пожар, а также валит густой чёрный дым.

Взрывы раздаются в Голосеевском районе Киева. Видео © Telegram / Реальный Киев | Новости Украина

Информацию о пожаре подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Согласно его данным, в результате инцидента пострадал один человек.

"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно, — кислородные баллоны. Все службы уже на месте", — написал он в своём телеграм-канале.