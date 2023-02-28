Жители Киева сообщили о взрывах, пожаре и чёрном дыме
Жители Киева сообщили о взрывах в юго-западной части города. Судя по кадрам, снятым очевидцами, в Голосеевском районе начался пожар, а также валит густой чёрный дым.
Взрывы раздаются в Голосеевском районе Киева. Видео © Telegram / Реальный Киев | Новости Украина
Информацию о пожаре подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Согласно его данным, в результате инцидента пострадал один человек.
"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно, — кислородные баллоны. Все службы уже на месте", — написал он в своём телеграм-канале.
Кстати, вчера на территории страны сработала воздушная тревога. Сирена зазвучала около семи утра по местному времени, причём одновременно во всех регионах страны, в том числе в Киевском.
Telegram / Реальный Киев | Новости Украина