Россиянам разъяснили, в каком случае они могут обращаться в ЕСПЧ

Несмотря на выход России из Совета Европы, граждане РФ могут обратиться в Европейский суд по правам человека в случае нарушения их прав за рубежом. Об этом сообщил директор Департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Миф о том, что россияне утратили возможность обращаться в ЕСПЧ после выхода России из состава СЕ, сейчас весьма популярен, отметил дипломат на заседании постоянной комиссии по международному сотрудничеству СПЧ.

"Это не так. Определяющим в данном случае является не фактор гражданства жертвы. Речь идёт о том, в рамках чьей юрисдикции произошло нарушение права. Если акт русофобии / нарушение прав человека произошёл на территории Латвии, Литвы, Швеции, Швейцарии, Германии по вине властей соответствующих государств, то граждане России, ставшие жертвами таких нарушений, вправе направлять исковые заявления в ЕСПЧ", — сказал Лукьянцев.

То же самое касается и вопросов гарантии права собственности, например в случае блокировки счетов. Тем временем российский МИД фиксирует и отслеживает факты, связанные с нарушением прав россиян, добавил представитель министерства. Соответствующие доклады передаются в международные организации.