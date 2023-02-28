Глава СПЧ поручил дать юридическое определение русофобии

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев потребовал выработать юридическое определение русофобии. Это должно быть сделано в исполнение поручения президента РФ Владимира Путина об установлении уголовной ответственности за дискриминацию россиян за рубежом или призывы к ней.

"Наша сегодняшняя главная задача — попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи УК РФ могут быть использованы под эту квалификацию. А если такой статьи нет, то надо будет просить дополнительную статью", — сказал Фадеев на заседании по теме дискриминации и преодоления русофобии.

Фадеев отметил, что пока возможности наказывать за проявление русофобии за рубежом у нас нет и это "работа на будущее". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в свою очередь напомнила, что российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за дискриминацию по ряду признаков.