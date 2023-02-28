Генпрокуратура предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма

Любое проявление русофобии в отношении России и её граждан стоит рассматривать как экстремизм. Об этом рассказал начальник Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов. Мнение он озвучил на заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству.

"Соглашусь с необходимостью не оставлять без внимания проявления русофобии, отмечавшейся в истекшем году и продолжающейся в текущем в странах Запада, в том числе в отношении культурного достояния России. Полагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма", — сказал он.