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28 февраля, 14:29

Генпрокуратура предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма

Любое проявление русофобии в отношении России и её граждан стоит рассматривать как экстремизм. Об этом рассказал начальник Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов. Мнение он озвучил на заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству.

"Соглашусь с необходимостью не оставлять без внимания проявления русофобии, отмечавшейся в истекшем году и продолжающейся в текущем в странах Запада, в том числе в отношении культурного достояния России. Полагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что в Эстонии аннулировали долгосрочный вид на жительство и выслали из страны россиянина Сергея Чаулина — организатора акций "Бессмертный полк" на территории республики. Он выехал из страны 14 февраля. Сам Чаулин также подтвердил выдворение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла этот жест проявлением русофобии.

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Оксана Попова
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