Десятый юбилейный пакет антироссийских санкций Евросоюза действительно может стать последним, но не потому, что у Брюсселя закончилась фантазия, а потому, что европейцы начинают прозревать. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил депутат Госдумы Борис Чернышов.

"Они видят, что ими управляет абсолютно марионеточное правительство, которое посажено за деньги транснациональных корпораций, начинают понимать, что цель США — это борьба за рынки и вытеснение своих прямых конкурентов. И война будет идти не до последнего украинца, а до последнего европейца", — убеждён парламентарий.