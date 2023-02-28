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Опубликовано 28 февраля 2023, 18:20

В Госдуме связали скорую смерть санкционного режима с "прозрением" европейцев

Депутат Чернышов объяснил грядущий отказ Брюсселя от санкций нежеланием воевать "до последнего европейца"

Десятый юбилейный пакет антироссийских санкций Евросоюза действительно может стать последним, но не потому, что у Брюсселя закончилась фантазия, а потому, что европейцы начинают прозревать. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил депутат Госдумы Борис Чернышов.

"Они видят, что ими управляет абсолютно марионеточное правительство, которое посажено за деньги транснациональных корпораций, начинают понимать, что цель США — это борьба за рынки и вытеснение своих прямых конкурентов. И война будет идти не до последнего украинца, а до последнего европейца", — убеждён парламентарий.

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Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предположил, что десятый пакет антироссийских санкций может стать последним, потому что разногласия внутри Евросоюза только растут. Он отметил, что страны-участницы не могут найти консенсус в вопросе поставок газа и эту тему "особенно избегают" Австрия, Венгрия и Словакия. О некоторых размолвках в Брюсселе и вовсе не говорят: например, это вопросы гражданской атомной энергетики.

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Ольга Годуненко
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