В Госдуме связали скорую смерть санкционного режима с "прозрением" европейцев
Депутат Чернышов объяснил грядущий отказ Брюсселя от санкций нежеланием воевать "до последнего европейца"
Десятый юбилейный пакет антироссийских санкций Евросоюза действительно может стать последним, но не потому, что у Брюсселя закончилась фантазия, а потому, что европейцы начинают прозревать. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил депутат Госдумы Борис Чернышов.
"Они видят, что ими управляет абсолютно марионеточное правительство, которое посажено за деньги транснациональных корпораций, начинают понимать, что цель США — это борьба за рынки и вытеснение своих прямых конкурентов. И война будет идти не до последнего украинца, а до последнего европейца", — убеждён парламентарий.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предположил, что десятый пакет антироссийских санкций может стать последним, потому что разногласия внутри Евросоюза только растут. Он отметил, что страны-участницы не могут найти консенсус в вопросе поставок газа и эту тему "особенно избегают" Австрия, Венгрия и Словакия. О некоторых размолвках в Брюсселе и вовсе не говорят: например, это вопросы гражданской атомной энергетики.
Shutterstock