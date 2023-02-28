Турецкий политолог Озхан: Отношения Москвы и Анкары прошли испытания украинским кризисом

Российско-турецкие отношения прошли испытания украинским кризисом, но Анкаре удалось сохранить стратегический баланс. Такое мнение на Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай" выразил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан.

"С другой стороны, можно сказать, что у Турции была и вторая роль в этом конфликте, как у второй крупнейшей по численности армии стран НАТО. Были в самом начале кризиса определённые спекуляции, что и НАТО не сможет поддерживать подобные отношения, что и Турция не сможет поддерживать таких отношений, что Россия также не сможет поддерживать никаких долгосрочных стратегических отношений ни с одной из стран НАТО", — приводит слова Озхана корреспондент Лайфа.

По его словам, сейчас можно сказать, что эти спекуляции остались спекуляциями. Эксперт отметил, что если в начале СВО и был какой-то дисбаланс в отношениях Москвы и Анкары, то теперь он определённым образом урегулирован.