Дипломат рассказал, как белорусы относятся к спецоперации

Правда о событиях на Донбассе и спецоперации находит живой отклик у жителей Белоруссии, заявил исполняющий обязанности советника − посланника посольства России в стране Владимир Ваньке. Он пообщался с журналистами в ходе посвящённого теме СВО мероприятия в Доме Москвы в Минске, где сегодня открыли выставку и показали документальный фильм об освобождении Донбасса.

"Мы даже по этим лицам, разговаривая со студентами, слушателями, офицерами, видим, что наши взгляды и оценки разделяют. Такие выставки, как "Глаза непокорённого Донбасса", имеют живой душевный отклик у людей, которые не сегодня-завтра могут выполнять такие же задачи и должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы отстоять право на жизнь, родной язык и мирное небо над головой", — рассказал он.

Дипломат пояснил, что российская сторона старается "донести всю правду с мест событий от очевидцев" и у неё нет секретов о событиях на Украине.