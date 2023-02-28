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28 февраля, 17:02

Дипломат рассказал, как белорусы относятся к спецоперации

Дипломат Ваньке заявил, что правда о Донбассе находит живой отклик у белорусов

Правда о событиях на Донбассе и спецоперации находит живой отклик у жителей Белоруссии, заявил исполняющий обязанности советника − посланника посольства России в стране Владимир Ваньке. Он пообщался с журналистами в ходе посвящённого теме СВО мероприятия в Доме Москвы в Минске, где сегодня открыли выставку и показали документальный фильм об освобождении Донбасса.

"Мы даже по этим лицам, разговаривая со студентами, слушателями, офицерами, видим, что наши взгляды и оценки разделяют. Такие выставки, как "Глаза непокорённого Донбасса", имеют живой душевный отклик у людей, которые не сегодня-завтра могут выполнять такие же задачи и должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы отстоять право на жизнь, родной язык и мирное небо над головой", рассказал он.

Дипломат пояснил, что российская сторона старается "донести всю правду с мест событий от очевидцев" и у неё нет секретов о событиях на Украине.

Выставка "Жёны героев" открылась в кировском Доме народного творчества

Выставка "Жёны героев" открылась в кировском Доме народного творчества

А ранее в подмосковной Дубне открыли выставку "Женщины героев" с фотографиями родственниц военнослужащих, задействованных в проведении спецоперации. Изначально она прошла в Самарской области, однако позже была поддержана по всей России.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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