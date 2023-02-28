Минтруд предложил увеличить социальные пенсии ещё на 3,3% с 1 апреля

Социальные пенсии могут повысить ещё на 3,3% в дополнение к уже проведённой в июне индексации. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить ещё на 3,3% в дополнение к проведённой в июне индексации на 10%. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа: с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — ещё на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум", — указано в заявлении.

В министерстве добавили, что идея индексации соцпенсий с 1 января 2023 года вынесена на общественное обсуждение. По словам замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, при принятии предложения общий темп роста данных выплат окажется выше фактической инфляции за прошедший год.

Из бюджета на цели индексации выделят около 15,57 миллиарда рублей до конца 2023 года, уточнили в Минтруде. Увеличение начислений с апреля поможет повысить уровень пенсионного обеспечения примерно четырёх миллионов пожилых россиян.