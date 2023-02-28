Блинкен впервые прибыл в Узбекистан
СМИ: Блинкен прибыл в Ташкент на переговоры по партнёрству США и Узбекистана
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Ташкент — столицу Узбекистана, сообщило местное издание Gaseta.uz. Там он собирается провести переговоры о развитии партнёрства Узбекистана и Штатов.
"В Ташкенте у него намечены переговоры о развитии партнёрства Узбекистана и США по ряду двусторонних и региональных вопросов. Это первый визит Энтони Блинкена в Узбекистан", — говорится в сообщении.
Ранее Энтони Блинкен посетил Астану. В ходе пресс-конференции с главой МИД страны Мухтаром Тлеуберди он более десяти раз обвинил Россию в агрессии к Украине. Также госсекретарь выразил поддержку суверенитету среднеазиатской республики.
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