Дочь пажа Елизаветы II сбежала с насильником и родила от него ребёнка в машине

В Великобритании полиция задержала дочь бывшего пажа королевы Елизаветы II Констанцию Мартен и её мужа-насильника Марка Гордона. Как пишет Daily Mail, они сбежали перед рождением ребёнка.

Перед пропажей аристократка сняла со своего счёта 15 тысяч фунтов, а 5 января, уже находясь в розыске, родила ребёнка на заднем сиденье своего автомобиля. После этого пара путешествовала по стране на такси, ночуя в палатке с младенцем на руках. Задержать их удалось после сообщения жителя Брайтона, графство Восточный Сассекс, который заметил их на улице.

"Они арестованы по подозрению в пренебрежении благополучием ребёнка. Его поиски продолжаются. Мы осматриваем открытые участки земли и сельскохозяйственные постройки, куда они могли поместить ребёнка, находясь в этом районе", — заявил старший инспектор полиции Льюис Бэшфорд.

Задержанные встречаются с 2016 года, причём "отец семейства" — зарегистрированный насильник, отсидевший 20 лет в американской тюрьме.