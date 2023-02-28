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28 февраля, 18:32

Дочь пажа Елизаветы II сбежала с насильником и родила от него ребёнка в машине

В Великобритании задержали сбежавшую дочь пажа Елизаветы II и её мужа-насильника

<p>Констанция Мартен и Марк Гордон. Обложка © <a href="https://news.met.police.uk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Metropolitan Police</a></p>

Констанция Мартен и Марк Гордон. Обложка © Metropolitan Police

В Великобритании полиция задержала дочь бывшего пажа королевы Елизаветы II Констанцию Мартен и её мужа-насильника Марка Гордона. Как пишет Daily Mail, они сбежали перед рождением ребёнка.

Перед пропажей аристократка сняла со своего счёта 15 тысяч фунтов, а 5 января, уже находясь в розыске, родила ребёнка на заднем сиденье своего автомобиля. После этого пара путешествовала по стране на такси, ночуя в палатке с младенцем на руках. Задержать их удалось после сообщения жителя Брайтона, графство Восточный Сассекс, который заметил их на улице.

"Они арестованы по подозрению в пренебрежении благополучием ребёнка. Его поиски продолжаются. Мы осматриваем открытые участки земли и сельскохозяйственные постройки, куда они могли поместить ребёнка, находясь в этом районе", — заявил старший инспектор полиции Льюис Бэшфорд.

Задержанные встречаются с 2016 года, причём "отец семейства" — зарегистрированный насильник, отсидевший 20 лет в американской тюрьме.

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А ранее в Москве 22-летняя девушка обратилась в полицию, заявив, что трое неизвестных изнасиловали её. Злоумышленники, угрожая расправой, затолкали жертву в машину, увезли в лесополосу, там надругались, а затем просто выкинули из авто и уехали.

Матвей Константинов
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