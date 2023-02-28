Американский ударный дрон курсирует у берегов Крыма

Американский ударно-разведывательный дрон Global Hawk за последние двое суток дважды нарушил воздушные границы России. Отслеживать движение беспилотника в режиме онлайн можно на сайте сервиса Flight Radar.

Траектория полёта американского дрона Global Hawk в районе Крыма. Скриншот © ren.tv

Траектория дрона пролегала над Чёрным морем в районе Крымского полуострова, при этом пересечение рубежей было минимальным. Беспилотник вылетел с одной из итальянских баз. В районе 20:30 мск он находился над акваторией точно напротив полуострова.

Global Hawk оснащён мощным радаром и камерой высокого разрешения, которая позволяет делать точные снимки местности.