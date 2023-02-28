Американский ударный дрон курсирует у берегов Крыма
Flight Radar: Американский дрон дважды нарушил воздушную границу РФ рядом с Крымом
Американский ударно-разведывательный дрон Global Hawk за последние двое суток дважды нарушил воздушные границы России. Отслеживать движение беспилотника в режиме онлайн можно на сайте сервиса Flight Radar.
Траектория полёта американского дрона Global Hawk в районе Крыма. Скриншот © ren.tv
Траектория дрона пролегала над Чёрным морем в районе Крымского полуострова, при этом пересечение рубежей было минимальным. Беспилотник вылетел с одной из итальянских баз. В районе 20:30 мск он находился над акваторией точно напротив полуострова.
Global Hawk оснащён мощным радаром и камерой высокого разрешения, которая позволяет делать точные снимки местности.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США "пока не знают", поддержат ли Украину в случае нападения на Крым. При этом он напомнил, что Вашингтон предоставляет Киеву помощь, "чтобы он мог добиться этих успехов".
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