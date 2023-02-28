"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 18:41

Американский ударный дрон курсирует у берегов Крыма

Flight Radar: Американский дрон дважды нарушил воздушную границу РФ рядом с Крымом

Американский ударно-разведывательный дрон Global Hawk за последние двое суток дважды нарушил воздушные границы России. Отслеживать движение беспилотника в режиме онлайн можно на сайте сервиса Flight Radar.

Траектория полёта американского дрона Global Hawk в районе Крыма. Скриншот © ren.tv

Траектория полёта американского дрона Global Hawk в районе Крыма. Скриншот © ren.tv

Траектория дрона пролегала над Чёрным морем в районе Крымского полуострова, при этом пересечение рубежей было минимальным. Беспилотник вылетел с одной из итальянских баз. В районе 20:30 мск он находился над акваторией точно напротив полуострова.

Global Hawk оснащён мощным радаром и камерой высокого разрешения, которая позволяет делать точные снимки местности.

Названа вероятная цель упавшего в Подмосковье ударного беспилотника

Названа вероятная цель упавшего в Подмосковье ударного беспилотника

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США "пока не знают", поддержат ли Украину в случае нападения на Крым. При этом он напомнил, что Вашингтон предоставляет Киеву помощь, "чтобы он мог добиться этих успехов".

Обложка ©

Getty Images / USAF

Ирина Фальке
  • Новости
  • США
  • цру
  • Политика
  • Общество
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров