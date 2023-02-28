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28 февраля, 19:05

В Воронеже отец и 16-летний сын покончили с собой с разницей в несколько часов

В Воронеже отец и его 16-летний сын покончили с собой с разницей в несколько часов. В пресс-службе регионального СУ СК уточнили, что тела погибших были найдены 27 февраля в квартире дома в Советском районе города.

54-летний мужчина воспитывал сына один. При этом, по данным местных СМИ, перед трагедией он сам позвонил в полицию. Приехав по вызову, они обнаружили ужасную находку. Обстановка на месте трагедии свидетельствовала о том, что погибшие свели счёты с жизнью, но во время звонка парень уже был мёртв.

"Обстоятельства смерти местных жителей будут установлены следователями в рамках расследования уголовного дела. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", — сообщили в СК по региону.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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