Пентагон раскрыл просьбу Украины о 128 истребителях F-16

Украина изначально запросила у Белого дома 128 американских истребителей четвёртого поколения F-16. Об этом сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль в ходе слушаний в Комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса, посвящённых военной помощи ВСУ.

"Обновлённый взгляд на военно-воздушные силы Украины будет важен в средней и долгосрочной перспективе. <...> По оценкам наших ВВС, в долгосрочной перспективе Украине, вероятно, потребуется от 50 до 80 самолётов F-16, чтобы заменить существующий парк ВВС", — высказался Каль.