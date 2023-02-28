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Опубликовано 28 февраля 2023, 18:51
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Пентагон раскрыл просьбу Украины о 128 истребителях F-16

Украина изначально запросила у Белого дома 128 американских истребителей четвёртого поколения F-16. Об этом сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль в ходе слушаний в Комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса, посвящённых военной помощи ВСУ.

"Обновлённый взгляд на военно-воздушные силы Украины будет важен в средней и долгосрочной перспективе. <...> По оценкам наших ВВС, в долгосрочной перспективе Украине, вероятно, потребуется от 50 до 80 самолётов F-16, чтобы заменить существующий парк ВВС", высказался Каль.

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Вместе с тем Вашингтон не видит смысла начинать обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, так как Киев "может никогда не получить" этот тип самолётов.

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Getty Images / Chung Sung-Jun

Андрей Бражников
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