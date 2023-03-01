НХЛ дисквалифицировала игрока "Рейнджерс" Миллера за плевок в лицо сопернику

НХЛ дисквалифицировала игрока "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллера за неспортивное поведение в матче с "Лос-Анджелес Кингз" (5:2). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В игре, состоявшейся 26 февраля, 23-летний американец плюнул в лицо защитнику "Лос-Анджелеса" Дрю Даути. Судьи выписали игроку дисциплинарный штраф, отстранив до конца игры. После инцидента Миллер принёс сопернику извинения, уточнив, что это произошло случайно.

Плевок игрока "Рейнджерс" К'Андре Миллера в сторону соперника. Видео © Twitter / Sportsnet

Теперь хоккеист пропустит три следующих матча "Рейнджерс" без сохранения зарплаты. Удержанный доход игрока в размере 15 тысяч долларов будет передан в фонд экстренной помощи игрокам.