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28 февраля, 23:19

НХЛ дисквалифицировала игрока "Рейнджерс" Миллера за плевок в лицо сопернику

НХЛ дисквалифицировала игрока "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллера за неспортивное поведение в матче с "Лос-Анджелес Кингз" (5:2). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В игре, состоявшейся 26 февраля, 23-летний американец плюнул в лицо защитнику "Лос-Анджелеса" Дрю Даути. Судьи выписали игроку дисциплинарный штраф, отстранив до конца игры. После инцидента Миллер принёс сопернику извинения, уточнив, что это произошло случайно.

Плевок игрока "Рейнджерс" К'Андре Миллера в сторону соперника. Видео © Twitter / Sportsnet

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Теперь хоккеист пропустит три следующих матча "Рейнджерс" без сохранения зарплаты. Удержанный доход игрока в размере 15 тысяч долларов будет передан в фонд экстренной помощи игрокам.

Ранее Лайф рассказывал, что болельщики кинули банан в бразильского футболиста "Зенита" Вендела во время матча с "Волгой". Инцидент произошёл на последних минутах матча, когда футболист покидал поле и уходил на замену.

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Кадр видео Twitter / Sportsnet

Артур Лапсаков
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