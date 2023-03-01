В Пентагоне заявили, что Украина должна сама платить за поставляемое ей вооружение
Украина должна самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
"У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства", — подчеркнула помощник главы Пентагона.
Представитель военного ведомства назвала эту идею очень хорошей и призвала добиться того, чтобы Киев начал планировать собственные расходы на оборону.
Конгрессмен-республиканец Майк Гарсия отметил, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Киев начнёт закупать вооружения, а не получать его бесплатно. В ответ Уолландер заметила, что украинские власти пока "не делали никаких крупных закупок у американских военных компаний".
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о сомнениях среди республиканцев и демократов относительно помощи Украине. По её словам, Вашингтон выделил больше 30 миллиардов долларов на цели, касающиеся безопасности, экономического развития и гуманитарной ситуации на Украине.
ТАСС / АР / LIBKOS