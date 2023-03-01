В России запретили работать в такси и общественном транспорте с непогашенной судимостью
В России вступают в силу новые правила для водителей общественного транспорта и такси, запрещающие работу для лиц с непогашенной судимостью. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс внесены с 1 марта.
Согласно новой статье 328.1 ТК РФ, работник при трудоустройстве обязан предъявить справку о наличии или отсутствии у него судимости. Люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления к работе допускаться не будут.
Закон распространяется и на тех, кого судят или преследуют по аналогичным статьям в других странах Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Ранее Лайф рассказывал, что в России с 1 марта изменились правила проезда перекрёстков с круговым движением. Теперь, если при въезде на перекрёсток нет знаков, предоставляющих преимущество, или установлены знаки "Круговое движение" и "Уступи дорогу", водитель обязан пропустить тех, кто уже движется по нему.
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