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1 марта, 01:46

В России запретили работать в такси и общественном транспорте с непогашенной судимостью

В России вступают в силу новые правила для водителей общественного транспорта и такси, запрещающие работу для лиц с непогашенной судимостью. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс внесены с 1 марта.

Согласно новой статье 328.1 ТК РФ, работник при трудоустройстве обязан предъявить справку о наличии или отсутствии у него судимости. Люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления к работе допускаться не будут.

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Закон распространяется и на тех, кого судят или преследуют по аналогичным статьям в других странах Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее Лайф рассказывал, что в России с 1 марта изменились правила проезда перекрёстков с круговым движением. Теперь, если при въезде на перекрёсток нет знаков, предоставляющих преимущество, или установлены знаки "Круговое движение" и "Уступи дорогу", водитель обязан пропустить тех, кто уже движется по нему.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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