В Перу задержали мужчину, носившего древнюю мумию в сумке-холодильнике

В Перу полиция нашла в сумке-холодильнике для доставки еды мумию доиспанской эпохи, приблизительный возраст которой — от 600 до 800 лет. Об этом сообщает канал CNN.

Владелец мумии Хулио Сезар Бермехо назвал её "Хуанитой" и описал как "свою духовную подругу". По словам мужчины, он держит её дома, заботится и даже спит с ней. При этом мумия на самом деле, вероятнее всего, является останками взрослого мужчины и происходит, предположительно, из восточного района Пуно. Сейчас историческая находка передана на хранение Министерству культуры, которое определило её как национальное культурное достояние. В свою очередь, Бермехо останется под стражей, пока следователи будут изучать это дело.