В Перу задержали мужчину, носившего древнюю мумию в сумке-холодильнике
Найденная сумка с мумией. Обложка © Министерство культуры Перу
В Перу полиция нашла в сумке-холодильнике для доставки еды мумию доиспанской эпохи, приблизительный возраст которой — от 600 до 800 лет. Об этом сообщает канал CNN.
Мумифицированные останки были найдены у трёх мужчин, которые распивали спиртные напитки в парке города Пуно.
"У 26-летнего мужчины была сумка для доставки с надписью Pedidos Ya (латиноамериканское приложение для доставки еды. — Прим. Лайфа). Внутри они обнаружили мумию", — приводит издание слова старшего агента полиции Марко Антонио Ортеги.
Владелец мумии Хулио Сезар Бермехо назвал её "Хуанитой" и описал как "свою духовную подругу". По словам мужчины, он держит её дома, заботится и даже спит с ней. При этом мумия на самом деле, вероятнее всего, является останками взрослого мужчины и происходит, предположительно, из восточного района Пуно. Сейчас историческая находка передана на хранение Министерству культуры, которое определило её как национальное культурное достояние. В свою очередь, Бермехо останется под стражей, пока следователи будут изучать это дело.
А недавно учёные в Египте совершили невероятную находку, сделав компьютерную томографию мумии "Золотого мальчика". По результатам исследования специалисты обнаружили внутри подростка 49 амулетов-оберегов, изготовленных из драгоценных материалов.