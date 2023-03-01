В Чехии указали на серьёзную ошибку Байдена по России

Политика администрации США привела к созданию блока с участием России и Китая, что является серьёзной ошибкой. Об этом заявил бывший чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны.

По его словам, которые приводит Radio Universum, западные санкции лишь перенаправили торговлю на восток, а российская экономика не рухнула. Запад совершает ошибку, загоняя Москву в такую ситуацию.

"Он гонит её буквально в объятия Китая, потому что Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а Байдену удалось создать блок Россия — Китай", — указал Новотны.

Он также назвал западных политиков глупыми за шаги, сближающие Москву и Пекин.