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1 марта, 02:38

В Чехии указали на серьёзную ошибку Байдена по России

Чешский экс-дипломат Новотны обозначил ошибки в политике Байдена против России

Политика администрации США привела к созданию блока с участием России и Китая, что является серьёзной ошибкой. Об этом заявил бывший чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны.

По его словам, которые приводит Radio Universum, западные санкции лишь перенаправили торговлю на восток, а российская экономика не рухнула. Запад совершает ошибку, загоняя Москву в такую ситуацию.

"Он гонит её буквально в объятия Китая, потому что Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а Байдену удалось создать блок Россия — Китай", — указал Новотны.

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Он также назвал западных политиков глупыми за шаги, сближающие Москву и Пекин.

Ранее китайский МИД поставил США на место из-за угроз по поводу дружбы с Россией. По словам официального представителя ведомства Мао Нин, ни у Соединённых Штатов, ни у их союзников "нет ни малейшего права" выступать с нападками на китайско-российские отношения.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков
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