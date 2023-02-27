Китайский МИД поставил США на место из-за угроз по поводу дружбы с Россией
Спикер китайского МИД Мао Нин: Мы не намерены терпеть угрозы США из-за обвинений в оказании помощи России
Власти Китая не намерены мириться с угрозами США по поводу обвинений в оказании военной помощи России. Об этом заявила в понедельник официальный представитель китайского МИД Мао Нин, передаёт ТАСС.
По её словам, ни у Соединённых Штатов, ни у их союзников "нет ни малейшего права" выступать с нападками на китайско-российские отношения.
"Мы ни в коем случае не намерены терпеть угрозы и давление со стороны США", — добавила представитель Пекина.
Напомним, что на днях США пригрозили Китаю "реальными издержками" за военную помощь России. Между тем представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других, продолжая накачивать Киев оружием. В Кремле вслед за Пекином также опровергли слухи о поставках вооружения китайской стороной.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ