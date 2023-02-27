Китайский МИД поставил США на место из-за угроз по поводу дружбы с Россией

Власти Китая не намерены мириться с угрозами США по поводу обвинений в оказании военной помощи России. Об этом заявила в понедельник официальный представитель китайского МИД Мао Нин, передаёт ТАСС.

По её словам, ни у Соединённых Штатов, ни у их союзников "нет ни малейшего права" выступать с нападками на китайско-российские отношения.