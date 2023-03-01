Лукашенко: Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого-то
У Белоруссии никогда не было цели дружить или работать против кого-то. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине.
"Мы никогда не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было", — приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".
Лукашенко добавил, что Минск и Пекин делают всё в интересах своих народов — и это будет продолжаться.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине, пока Россия полностью не поставила экономику на военные рельсы. Он назвал главной целью президента России Владимира Путина обеспечить безопасность для своей страны, навсегда исключив любую агрессию с территории Украины.