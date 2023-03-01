Лукашенко: Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого-то

У Белоруссии никогда не было цели дружить или работать против кого-то. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине.

"Мы никогда не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было", — приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко добавил, что Минск и Пекин делают всё в интересах своих народов — и это будет продолжаться.