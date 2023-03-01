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1 марта, 05:38

Лукашенко раскрыл цели переговоров в Пекине

Лукашенко: Развитие Белоруссии зависит от силы Китая

Развитие Белоруссии зависит от силы Китая. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине, пишет БелТА. По его словам, Белоруссия и Китай на переговорах очертят новые горизонты сотрудничества.

В ходе встречи Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия 30 лет назад начала перенимать "всё лучшее" у Китая, это позволило многое сделать. Президент республики отметил "Великий камень" — крупный международный проект, который был открыт под Минском совместными усилиями с председателем КНР Си Цзиньпином. И тогда Лукашенко решил, что Белоруссия "никогда не останется в долгу перед великим китайским народом". Вместе с тем Лукашенко высказался о задачах нынешних переговоров с Пекином.

"Мы попытаемся очертить новые горизонты нашего сотрудничества", заявил он.

Лукашенко также поздравил Китай с успешным проведением очередного съезда Компартии КНР. По его словам, белорусские власти внимательно наблюдали за развитием ситуации. Он отметил, что Пекин спокойно и вдумчиво продвигается вперёд, никому не мешая и не реагируя на "мелкие укусы, которые то слева, то справа направлены против КНР", а это полностью соответствует характеру китайского народа.

"Мы вам желаем успехов. В этом наш прагматизм. Потому что будет сильным Китай — будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь. У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю", — подчеркнул Лукашенко.

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Ранее президент Белоруссии также заявил, что Минск никогда не ставил цель дружить или работать против кого-то.

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Сайт президента Белоруссии

Светлана Оперук
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