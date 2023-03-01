Сухогруз из Китая затонул возле берегов Сахалина
Сухогруз Yong Xing 56 под флагом Китая затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина, на его борту был 21 член экипажа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Росморречфлота.
"1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Xing 56, флаг КНР. Экипаж из 21 гражданина КНР сошёл на лёд и потом был принят на борт подошедшего судна", — говорится в сообщении.
Отметим, что на борту судна было 29 тысяч тонн глинозёма. Члены экипажа затонувшего сухогруза находятся на борту СБС "Отто Шмидт".
Напомним, сигнал бедствия судно подало 23 февраля. Тогда спасти членов экипажа китайского сухогруза смог паром "Сахалин-8".
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