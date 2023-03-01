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1 марта, 05:48

Сухогруз из Китая затонул возле берегов Сахалина

Сухогруз Yong Xing 56 под флагом Китая затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина, на его борту был 21 член экипажа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Росморречфлота.

"1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Xing 56, флаг КНР. Экипаж из 21 гражданина КНР сошёл на лёд и потом был принят на борт подошедшего судна", — говорится в сообщении.

Отметим, что на борту судна было 29 тысяч тонн глинозёма. Члены экипажа затонувшего сухогруза находятся на борту СБС "Отто Шмидт".

Спасены члены экипажа сухогруза, переломившегося у берегов Новороссийска

Спасены члены экипажа сухогруза, переломившегося у берегов Новороссийска

Напомним, сигнал бедствия судно подало 23 февраля. Тогда спасти членов экипажа китайского сухогруза смог паром "Сахалин-8".

Обложка ©

freepik.com / wirestock

Артур Белкин
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