Сухогруз из Китая затонул возле берегов Сахалина

Сухогруз Yong Xing 56 под флагом Китая затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина, на его борту был 21 член экипажа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Росморречфлота.

"1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Xing 56, флаг КНР. Экипаж из 21 гражданина КНР сошёл на лёд и потом был принят на борт подошедшего судна", — говорится в сообщении.

Отметим, что на борту судна было 29 тысяч тонн глинозёма. Члены экипажа затонувшего сухогруза находятся на борту СБС "Отто Шмидт".